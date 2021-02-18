Последнее обновление: 18.02.2021 23:09

Тихановская: 4-й пакет санкций ЕС против режима Лукашенко может быть принят в марте

Евросоюз может в марте рассмотреть 4-й пакет санкций против режима Лукашенко, сообщила сегодня Светлана Тихановская.

«Мы ожидаем в марте», - так Тихановская ответила на соответствующий вопрос в Инстраграм.

Изначально, Тихановская анонсировала принятие 4-го пакета санкций в конце января. Но судя по всему, Евросоюз отложил этот вопрос до момента проведения ВНС в надежде на… Никто не знает или не может понять, чего европейские политики ждали от театра одного актера…

Между тем, не исключено, что процесс рассмотрения 4-го пакета может быть ускорен после приговора журналистам Белсата Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой.

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