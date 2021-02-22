Последнее обновление: 22.02.2021 10:25

Тихановская: ЕС должен усилить санкции против режима Лукашенко

Светлана Тихановская заявила, что считает недостаточным объем санкций, введенных Евросоюзом против режима Лукашенко.

«Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется», - сказала Тихановская в интервью The Sunday Times, добавив, что страны Запада должны прекратить финансовую поддержку режима.

Пока, по ее словам, выходит так, что ЕС, отказавшись признавать победу Лукашенко на выборах, подтвердил наличие проблемы в Беларуси. Но, с другой стороны, пока не сильно хочет эту проблему решать.

«Был очень важен тот факт, что международное сообщество не стало признавать Лукашенко законным победителем на выборах. Поддержали, но решать проблему не захотели», - сказала Тихановская.

Она призвала ЕС оказывать дополнительную поддержку оппозиционным СМИ, правозащитникам и участникам забастовок.

Сегодня, 22 февраля, на заседании глав МИД стран ЕС будет обсуждаться 4-й пакет санкций против режима Лукашенко. Санкции могут быть приняты в марте.

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