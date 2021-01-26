Последнее обновление: 26.01.2021 16:56

Нацбанк РБ лишил квалификационной аттестации членов правления банка «БелВЭБ»

Специальная квалификационная комиссия Нацбанка РБ признала двух членов правления банка «БелВЭБ» не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Соответствующее заседание комиссии прошло 21 января в режиме видеосвязи, говорится в материалах на сайте Нацбанка РБ.

В частности, комиссия признала члена правления Алексея Мозжухина и член правления-исполнительного директора HR-департамента Дмитрия Панкевича не соответствующими «квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации».

Источники в банковской сфере намекают на то, что именно так проявляется недовольство руководства Нацбанка той формой бизнес-модели, которую БелВЭБ пытается реализовать на белорусском банковском рынке, следуя стратегии головного банка – ВЭБ.РФ.

Чем заканчиваются претензии Нацбанка к руководству белорусских банков, показали события вокруг Белгазпромбанка. Так, 14 января 2021 года комиссия аннулировала сертификат профессионального бухгалтера банка, выданный Потаповой Ирине Олеговне, занимавшей на тот момент должность и.о. правления Белгазпромбанка.

На следующий день Потапову назначили первым зампредом, закрыв ей дорогу бухгалтерию, а во главе банка была поставлена Надежда Ермакова.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование