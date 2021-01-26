Нацбанк РБ лишил квалификационной аттестации членов правления банка «БелВЭБ»

Специальная квалификационная комиссия Нацбанка РБ признала двух членов правления банка «БелВЭБ» не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Соответствующее заседание комиссии прошло 21 января в режиме видеосвязи, говорится в материалах на сайте Нацбанка РБ.

В частности, комиссия признала члена правления Алексея Мозжухина и член правления-исполнительного директора HR-департамента Дмитрия Панкевича не соответствующими «квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должности члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации».

Источники в банковской сфере намекают на то, что именно так проявляется недовольство руководства Нацбанка той формой бизнес-модели, которую БелВЭБ пытается реализовать на белорусском банковском рынке, следуя стратегии головного банка – ВЭБ.РФ.

Чем заканчиваются претензии Нацбанка к руководству белорусских банков, показали события вокруг Белгазпромбанка. Так, 14 января 2021 года комиссия аннулировала сертификат профессионального бухгалтера банка, выданный Потаповой Ирине Олеговне, занимавшей на тот момент должность и.о. правления Белгазпромбанка.

На следующий день Потапову назначили первым зампредом, закрыв ей дорогу бухгалтерию, а во главе банка была поставлена Надежда Ермакова.