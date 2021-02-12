Население Беларуси продолжило в январе 2021 года выводить валютные вклады из банков

Население Беларуси в январе 2021 года продолжило выводить из банков валютные вклады, следует из отчета Нацбанка Беларуси о широкой денежной массе.

Объем срочных депозитных вкладов физических лиц в валюте за январь 2021 года снизился на $64,4 млн. или 1,39% и на 1 февраля 2021 года составил $4,5753 млрд.

Объем переводных вкладов населения в валюте в январе 2021 года вырос на $52,7 млн. или 4,35% и на 1 февраля 2021 года составил $1,2628 млрд.

Общий объем валютных вкладов населения в январе 2021 года снизился на $11,7 млн. или 0,19% и на 1 февраля 2021 года составил $5,8381 млрд.