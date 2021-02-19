Банковская система Беларуси дала очевидные трещины

В минувший четверг аттестационная комиссия Нацбанка Беларуси завалила аттестацию г-на Дранкевича, который долгое время занимал должность главы РРБ Банка.

Об этом afn.today сообщили источники в банковском секторе страны. Как отдельно взятое событие, решение комиссии может и не привлекло бы к себе внимание. Но сейчас иная ситуация.

Иная потому, что уже как минимум в трех из 24 банков страны нет председателей правления. Обезглавлены Франсабанк, ЦептерБанк, РРБ, что стало реакцией регулятора на плачевное финансовое состояние.

Перечисленные банки, а скорее речь идет о банковской системе Беларуси, плохо перенесли девальвацию 2020 года, протестные действия граждан по выводу депозитов, жадность регулятора на рублевую ликвидность, снижение деловой активности, последствия коронавируса, нежелание владельцев помогать с докапитализацией по политическим мотивам (здесь можно добавить к списку желание польских владельцев избавиться от Идея-Банка), очередные наезды на банки из-за зарплат и дорогих кредитов для госпредприятий.

В этой части всё понятно: кризис – он и в шкловском феодальном округе кризис. Как, собственно, и понятно, что отстранение от выполнения обязанностей председателей правления ничем этим банкам не поможет от слова «вообще».

Зато непонятно, что намерен Нацбанк делать с разваливающимся хозяйством. Введение временных администраций в указанные банки не заткнет дыры в их ликвидности и лишь добавит напряженности в отношения акционеров с регулятором.

Можно насильно присоединить к другим банкам, или настоятельно рекомендовать слияние ради укрупнения, или пустить в расход, как это произошло с Дельта-банком.

Однако, с последним вопрос так и не закрыт. В настоящий момент идет рассмотрение иска владельцев Дельта-Банка к Республике Беларусь за необоснованное и насильственное банкротство и ликвидацию. И пока неизвестно, кто выйдет победителем в этом инвестиционном споре.

Если критично взглянуть на банковскую систему, точнее на, возможно, оставшиеся 20 банков, то увиденное может вызвать депрессию у любого человека: Сберкасса с кучей госпридатков, вливающих невозвратные кредиты в неспособные по определению генерировать прибыль госпредприятия. Далее можно заметить группу банков с российским капиталом, позволяющих хоть как-то привлекать кредиты на внешних рынках. Есть еще олигархические untouchables, обслуживающие … (засекречено). В итоге останется пара-тройка чудом уцелевших коммерческих банков, доступ которых ко «вкусной» клиентуре заметно ограничен, а их «дружественное порабощение» окажется чересчур токсичным даже для белорусского бизнес-климата.

Итоги февраля, судя по слухам, будут особо удручающими. А потому держите свои деньги в банках, которые храните в гаражах или на дачах.