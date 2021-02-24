Последнее обновление: 24.02.2021 13:11

Raiffeisen опроверг слухи о продаже Приорбанка

Австрийский Raiffeisen Bank International опроверг слухи о намерении продать Приорбанк и возможные переговоры по этому поводу.

«RBI не проводит переговоров относительно продажи дочернего банка в Беларуси, а также не предоставляет полномочия третьей стороне на подобные действия», - говорится в сообщении на сайте Приорбанка.

Raiffeisen признает наличие проблем в Беларуси, но утверждает, что его удовлетворяют финансовые результаты Приорбанка в 2020 году.

«Несмотря на некоторые ограничения, финансовые результаты Приорбанка остаются на высоком уровне, а белорусский рынок по-прежнему обеспечивает значительную прибыль и сохраняет потенциал для дальнейшего роста», - сказано в сообщении.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование