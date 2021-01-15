Нацбанк Беларуси продлил ограничения на рублевую поддержку ликвидности банков

Нацбанк Беларуси по 18 мая 2021 года включительно продлил ограничения на рублевую поддержку ликвидности банков.

«В целях сохранения эффективного контроля за денежным предложением Национальным банком принято решение о продлении по 18 мая 2021 г. включительно срока приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности», - говорится в сообщении регулятора.

Речь идет о приостановке постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности по фиксированной ставке, которая в настоящий момент составляет 8,75% годовых. Такие операции были приостановлены в августе 2020 года на фоне снижения курса белорусского рубля и спекуляционного спроса на потребительские кредиты.

Поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством ежемесячных аукционных операций по предоставлению кредитов на срок 6 месяцев, которые будут проводиться в первый день периода выполнения резервных требований.

«Кроме того, при необходимости исходя из складывающейся ситуации с ликвидностью банковской системы будут проводиться семидневные кредитные аукционы», - сообщил Нацбанк РБ.