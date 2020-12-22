Нацбанк Беларуси продлил на год рестрикции против ЗАО "ТК Банк"

Нацбанк Беларуси продлил на один год рестрикции в отношении ЗАО "Банк торговый капитал", который на 99,89% принадлежит государственным и частным инвесторам Ирана.

В частности, речь идет о приостановки действия специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты).

Данное решение вступает в силу с 21 декабря 2020 г.

По размеру активов ТК Банк на 1 декабря 2020 г. занимало 21-е место среди действующих банков Республики Беларусь (доля активов банка в совокупных активах банков составляла 0,2 процента), нормативный капитал банка составил 182,7 млн. рублей.