Кыргызстан разместил еврооблигации на $700 млн на международных рынках

Кыргызстан 28 мая 2025 года успешно разместил суверенные еврооблигации на международных финансовых рынках.

Как сообщает пресс-служба Минфина страны, объем выпуска составил $700 млн сроком обращения пять лет и с купонной ставкой 7,75%.

Спрос со стороны инвесторов на пике достиг более $2,1 млрд, что привело к переподписке, превышающей финальный объем сделки в три раза. В размещении приняли участие свыше 100 международных инвесторов, представляющих Великобританию, США, Европу и Азию.

Средства планируется направить на привлечение долгосрочных ресурсов для развития инфраструктуры, энергетического сектора и повышения общей устойчивости государственных финансов.

Еврооблигации — это долговые ценные бумаги, выпускаемые страной для привлечения средств инвесторов из разных государств.

Таким образом, выход на рынок еврооблигаций позволит Кыргызстану привлечь значительные финансовые ресурсы, не прибегая к кредитам.