Казахстан создаст зону CryptoCity для оплат товаров и услуг криптовалютой

В Казахстане создадут особую зону под названием CryptoCity, в которой будут тестироваться оплаты товаров и услуг криптовалютами. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках пленарной сессии международного форума «Астана».

«Мы планируем создать новаторскую пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюты можно будет использовать для покупки товаров, услуг и для других целей», - сказал Токаев, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, Казахстан продолжает укреплять потенциал в ключевых секторах, включая цифровые технологии, и уже добился значительного прогресса в цифровой трансформации, что отражает стремление республики стать евразийским IT-хабом.

Пока криптовалютные операции в Казахстане могут законно проходить только на криптобиржах, работающих в рамках международного финансового центра «Астана» (МФЦА). В настоящий момент в МФЦА зарегистрировано несколько криптосервисов (провайдеров услуг цифровых активов), включая местное подразделение Binance и биржу Bybit.

В январе этого года Токаев призвал срочно расширить криптовалютную инфраструктуру Казахстана. Он обратил внимание на то, что большинство пользователей криптовалют в Казахстане работают в серой зоне, и заявил о необходимости изменения подходов к обороту цифровых активов и создания инфраструктуры для более широкого легального обращения цифровых активов.

В середине мая в Нацбанке Казахстана сообщили, что в этих целях в стране легализуют криптообменники. Для этого будет закреплен правовой статус операторов криптообменных платформ и введено лицензирование их деятельности.