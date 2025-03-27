В Казахстане предложили создать криптобанк для регулирования отрасли

В Казахстане обсудили возможность создания криптобанка для легализации рынка цифровых активов в стране. Об этом пишет местное издание Tengrinews.

С инициативой выступил депутат Мажилиса Азат Перуашев. Он направил премьер-министру Олжасу Бектенову запрос с предложением разработать правовую базу для регулирования цифровых активов.

Перуашев считает, что криптобанк может стать важным шагом в легализации криптовалют. Это позволит перенести большую часть операций в легальное поле, сократить теневой рынок и устранить схемы уклонения от налогов.

По его словам, Казахстан занимает лидирующие позиции в майнинге, но в области оборота криптовалют страна серьезно отстает. На данный момент более 90% операций с цифровыми активами проходят вне правового регулирования.

По мнению депутата, введение криптобанка сделает Казахстан одним из центров цифровой экономики в регионе. Такое учреждение могло бы контролировать обмен, хранение и другие операции с криптовалютами, а также привлекать инвестиции в финтех-сектор.

С аналогичным запросом к Бектенову обратилась депутат Екатерина Смышляева. Она предложила пересмотреть закон «О цифровых активах» и скорректировать регулирование криптобирж.

Среди инициатив — легализация операций с цифровыми валютами для физических лиц через лицензированные платформы и ужесточение правил для операторов рынка.

По словам депутатов, дальнейшее развитие цифровых технологий и внедрение инноваций требует создания современной инфраструктуры. Это позволит укрепить позиции Казахстана на глобальном рынке.

Напомним, в январе зампред Нацбанка Казахстана Берик Шолпанкулов сообщил, что регулятор рассматривает возможность введения стейблкоина как инвестиционного инструмента.