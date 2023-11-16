Binance и Нацбанк Казахстана выпустили тестовый стейблкоин

Криптобиржа Binance Казахстан, Национальный банк Казахстана и Национальная платежная корпорация Казахстана выпустили тестовый стейблкоин, обеспеченный цифровым тенге, сообщила пресс-служба Binance.

"Это первый в мире стейблкоин, поддерживаемый национальной цифровой валютой в тестовой сети Binance Smart Chain (BSC)", - говорится в информации.

Других подробностей не сообщается.

Накануне Нацбанк Казахстана в пилотном режиме запустил платформу цифрового тенге с участием банков второго уровня и их клиентов.

Сообщалось, что внедрение цифрового тенге будет реализовано в три фазы в срок до конца 2025 года. Нацбанк совместно с участниками финансового рынка планирует внедрение первого этапа промышленной платформы цифрового тенге в этом году.

Цифровой тенге - это новая форма денег в Казахстане, эмиссию которых будет осуществлять Национальный банк. Цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно. Его внедрение позволит обеспечить дальнейшее развитие Национальной платежной системы и уменьшить зависимость от расчетов наличными.