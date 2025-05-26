Последнее обновление: 26.05.2025 18:00

Китайский ЦБ повысил порог для расчетов в юанях в трансграничной торговле до 40%

Народный банк Китая повысил минимальный порог расчетов в юанях в трансграничной торговле до 40% с 25%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Решение принято в рамках корректировки так называемой макропруденциальной оценки.

Порог не является обязательным, но не соблюдающие его банки часто получают более низкий рейтинг по итогам регуляторной оценки, что отражается на перспективах расширения бизнеса, отмечает агентство.

В 2024 году объем внешней торговли Китая (импорт и экспорт) составил 43,8 трлн юаней ($6,1 трлн).

Глава НБК Пань Гуншэн в январе этого года говорил, что доля юаневых платежей в трансграничной торговле товарами достигла 30%.



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