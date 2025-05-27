Последнее обновление: 27.05.2025 10:52

На саммите в Гааге НАТО согласует расходы на оборону в 5% ВВП

НАТО намерена согласовать новые цели на саммите лидеров Альянса в Гааге 24-25 июня, сообщает Reuters.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на заседании Парламентской ассамблеи организации в Дейтоне, что члены Альянса согласятся на общую цель оборонных расходов в размере 5% валового внутреннего продукта.

"Я предполагаю, что в Гааге мы договоримся о высоком показателе расходов на оборону в общей сложности в 5%", – сказал Рютте.

Ранее он направил письмо всем членам НАТО. В документе он отметил, что ожидает, что обязательства на саммите НАТО составят 3,5% на военные расходы и 1,5% на более широкие вопросы, связанные с безопасностью, такие как инфраструктура, кибербезопасность и т.д.

Показатели должны быть достигнуты к 2032 году.



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