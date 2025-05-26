В Казахстане лицензируют криптообменники

Национальный банк Казахстана разработал поправки в законодательство, которые закрепляют правовой статус операторов криптообменных платформ и вводят лицензирование их деятельности. Об этом на брифинге для СМИ сообщил директор департамента платежных систем Ерлан Ашыкбеков.

По его словам, предложения направлены на введение «системного регулирования» оборота цифровых активов в стране.

Ашыкбеков отметил, что уже определен субъектный состав участников рынка. Для его ускоренного запуска предполагается задействовать центральный депозитарий и Казахстанскую фондовую биржу в качестве инфраструктурной основы.

Законопроектом вводится в рамках общей юрисдикции новая категория участников — провайдеры услуг по обмену криптовалют, осуществляющие деятельность на основе лицензии и под надзором ЦБ.

«При этом деятельность таких криптопровайдеров в лице криптобирж в юрисдикции МФЦА регулируется отдельно и не затрагивается данными мерами», - уточнил глава департамента, которого цитируют СМИ.

Между всеми этими субъектами предусмотрено функциональное взаимодействие для «обеспечения целостной инфраструктуры цифрового рынка», добавил Ашыкбеков.

В апреле Нацбанк Казахстана анонсировал введение регулирования оборота криптовалют на территории страны посредством создания общенационального лицензированного обменника.