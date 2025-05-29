Минобороны Великобритании потратит более миллиарда фунтов на ИИ и хакеров

Британские военные потратят более 1 млрд фунтов стерлингов ($1,35 млрд) на искусственный интеллект и команду хакеров. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Джон Хили пообещал предоставить Вооруженным силам больше полномочий в интернете для нанесения ударов по вражеским государствам, таким как Россия, поскольку он предупредил, что "клавиатура стала оружием войны".

Наступательные операции будут проводиться через новое Кибернетическое и электромагнитное командование, которое также будет контролировать инвестиции в размере 1 млрд фунтов стерлингов в модернизированные системы наведения с использованием искусственного интеллекта "киберпаутины", соединяющей военные системы, пишет The Telegraph.

Хили сказал, что это командное подразделение, которое будет включено в правительственный Стратегический оборонный обзор (SDR), который будет опубликован в понедельник, установит "новые стандарты" в обороне.

Отвечая на вопрос, увеличивает ли Министерство обороны свои возможности для нападения на враждебные государства, такие как Россия и Китай, Хили сказал: "Да. Кибернетическое командование является частью устранения дублирования, установления новых стандартов, предоставления новых полномочий в сфере оборонительных и наступательных кибернетических операций".

Детали наступательных кибервозможностей Великобритании держатся в секрете. Однако действия других стран варьируются от шпионажа за должностными лицами до установки программного обеспечения, которое выводит из строя промышленное оборудование.

Считается, что враждебные страны, включая Россию, Китай, а также Иран и Северную Корею, имеют хакеров, которые занимаются шпионажем с целью получения конфиденциальной информации в интернете или участвуют в онлайн-атаках с требованием выкупа.

За последние два года Министерство обороны подверглось 90 тысячам кибератак – вдвое больше, чем в 2023 году, – со стороны враждебных государств, включая Россию и Китай.

Связанные с Россией хакеры, выдающие себя за журналистов, нацелились на сотрудников Министерства обороны Великобритании в ходе операции кибершпионажа, которая была замечена и сорвана.