Лукашенко потребовал запретить банкам переводы иностранным организаторам азартных игр

Лукашенко потребовал запретить банкам принимать платежи физлиц в пользу иностранных организаторов азартных игр.

Сегодня на совещании с руководством Совета министров вопрос по игорному бизнесу был один из обсуждаемых.

"Во-первых, при наличии виртуальных заведений требуется страховка, чтобы не допустить участия в игре детей и недееспособных граждан. Во-вторых, такие развлечения должны быть доступны только для платежеспособных людей. Словом, мы же не первый раз уже сталкиваемся с этим вопросом, а в Беларуси все это процветает. Цветет и пахнет, как в народе говорят. Есть опыт нашей работы по игорному бизнесу, и, исходя из этого опыта, давайте отрегулируем окончательно все правила. Сколько мы знаем примеров, когда, допустим, (лудоман - прим.) не может остановиться и барьеров для него нет. Набирает долги, кредиты, продает имущество. Страдает сам, семья и общество. Некоторые люди на это обращают внимание", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он также заявил о необходимости ввести в игорных заведениях мораторий на игру в долг.

"А может, и дать право членам семьи вводить запрет на игру человеку зависимому. Тем более что деньги от проигранных квартир и машин уходят иностранным организаторам азартных игр, а вот это уже принципиальный вопрос. Хотелось бы знать, как предлагается решить этот вопрос. Надо запретить вообще-то для начала банкам осуществлять такие переводы за пределы страны. Деньги, заработанные здесь, должны инвестироваться в страну. Это касается всех направлений работы", - заявил пенсионер.