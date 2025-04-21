Нацбанк Беларуси с 1 мая возобновляет установление РВСР по вкладам физлиц

С 1 мая расширяется перечень финансовых инструментов, по которым устанавливаются значения расчетных величин стандартного риска (РВСР). Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.

«В целях стимулирования банков к наращиванию инвестиционного финансирования экономики и недопущения чрезмерного роста максимальных процентных ставок по данному виду кредитов вводится в действие РВСР по новым кредитам, предоставленным юридическим лицам в национальной валюте на срок более трех лет», - говорится в сообщении.

Кроме того, в целях создания условий для роста устойчивой ресурсной базы банков без необоснованного повышения отдельными банками ее стоимости возобновляется установление РВСР по новым срочным безотзывным банковским вкладам физических лиц со сроком возврата более одного года.

Таким образом на май 2025 года решением правления Нацбанка установлены следующие значения РВСР:

для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц со сроком возврата более 1 года – 15,29% годовых;

для новых кредитов (за исключением льготных), предоставленных юридическим лицам на срок до 3 лет включительно– 12,87% годовых;

для новых кредитов (за исключением льготных), предоставленных юридическим лицам на срок более 3 лет – 12,29% годовых;

для новых кредитов (за исключением льготных), предоставленных физическим лицам – 18,18% годовых.