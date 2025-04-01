Годовая инфляция в Казахстане по итогам марта ускорилась до 10%

Годовая инфляция в Казахстане по итогам марта 2025 года составила 10%, в марте – 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики.

Годовая инфляция по итогам февраля 2025 года составила 9,4%, в феврале – 1,5%.

Цены на платные услуги за год выросли на 14,3% (в феврале – 14,1%), непродовольственные товары – на 9,1% (в феврале – 8,7%), продовольственные товары – на 7,6% (в феврале – 6,5%).

По сравнению с мартом 2024 года тарифы на холодную воду повысились на 88,4%, водоотведение – на 23,7%, отопление центральное – на 19%, горячую воду – на 14,6%, электроэнергию – на 14,3%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 13,3%, вывоз мусора – на 11,1%, оплату за содержание жилища – на 11%.

Цены на услуги организации комплексного отдыха увеличились на 47,3%, услуги связи – на 13,9%, здравоохранения – на 13,4%, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств – на 12,9%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 12,6%, услуги общественного питания – на 11,3%, в области отдыха и спортивных мероприятий – на 9,2%. Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 23,6%, городским автобусом – на 11,2%, воздушным пассажирским транспортом – на 10%. Оплата за аренду жилья повысилась на 14,9%.

Уровень цен на аудиовизуальное оборудование вырос на 48%, ювелирные изделия и часы – на 26,6%, легковые автомобили новые – на 21,6%, ковры и другие покрытия для пола – на 13,9%, одежду и обувь – на 10,9%, мебель и предметы домашнего обихода – на 10%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 23%, дрова – на 14,8%.

Повышение цен отмечено на картофель на 66,4%, лук репчатый – на 32,2%, капусту – на 27,3%, минеральную и питьевую воду – на 17,1%, масло подсолнечное – 16,8%, кондитерские изделия – на 15%, помидоры – 14,9%, бананы – 14,6%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 13%, масло сливочное – на 12,2%, фруктовые и овощные соки – на 11,4%, говядину – 11,2%, прохладительные напитки – на 11,1%, рыбу и морепродукты – 10,6%. Снижение же цен наблюдалось на крупу гречневую на 17,7%, яйца – на 8,3%, морковь – на 7,4%, рис – на 6,3%.

Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (+2,9%), жилищные услуги (+1,8%), здравоохранение (+1,2%).

Услуги ЖКХ за год подорожали на 16%, а их вклад в инфляцию составил 1,8%. В марте 2025 года по сравнению с мартом прошлого года тарифы на аренду жилья стали выше на 14,9% и внесли вклад в 0,5%.

За год цены на мясо и мясопродукты повысились на 8%, фрукты и овощи – на 11,9%.

В годовом выражении одежда подорожала на 10,5%, обувь – на 11,7%.

За месяц уровень цен продовольственных товаров повысился на 1,6%, платных услуг – на 1,3%, непродовольственных товаров – на 0,8%.