Годовая инфляция в Казахстане по итогам ноября составила 8,4%

Годовая инфляция в Казахстане по итогам ноября 2024 года составила 8,4%, в ноябре – 0,9%.

Как сообщает Бюро национальной статистики, цены на платные услуги за год выросли на 13,3%, непродовольственные товары – на 8%, продовольственные товары – на 5,4%.

По сравнению с ноябрем 2023 года тарифы на холодную воду повысились на 43,1%, водоотведение – на 25,7%, горячую воду и электроэнергию – по 21,7%, отопление центральное – на 17,5%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 11,7%, вывоз мусора – на 10,3%.

Цены на услуги организации комплексного отдыха увеличились на 22,3%, связи – на 16,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 13,1%, услуги здравоохранения – на 12%, по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств – на 11,6%, ритуальные услуги – на 11,2%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий – на 11,1%, общественного питания – на 9,6%. Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 24,5%, городским автобусом – на 11,8%. Оплата за аренду жилья повысилась на 9,6%.

Уровень цен на аудиовизуальное оборудование вырос на 39,4%, легковые автомобили отечественной сборки новые – на 26,8%, фармацевтическую продукцию – на 10,5%, одежду и обувь – на 10,4%, мебель и предметы домашнего обихода – на 10,1%, товары личного пользования – на 7%, строительные материалы – на 5,9%. Дрова подорожали на 15,3%, сжиженный газ в баллонах – на 9,2%, уголь каменный – на 8,5%.

Повышение цен отмечено на картофель на 28,2%, огурцы – на 25,9%, помидоры – на 25,5%, табачные изделия – на 15,8%, лук репчатый – на 15,5%, минеральную и питьевую воду – на 13,9%, кондитерские изделия – на 12,5%, прохладительные напитки – на 11,3%, фруктовые и овощные соки – на 10,2%. Снижение же цен наблюдалось на крупу гречневую на 21,6%, морковь – на 10,2%, капусту белокочанную – на 8,5%, масло подсолнечное – на 5,3%.

В региональном разрезе в ноябре 2024 года в годовом выражении уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в десяти регионах, из них наибольший – в Астане (10,3%), Мангистауской и Северо-Казахстанской областях (по 9,4%).

Услуги ЖКХ за год подорожали на 13,9%, а их вклад в инфляцию составил 1,8%.

За месяц уровень цен продовольственных товаров повысился на 1,1%, платных услуг – на 0,8%, непродовольственных товаров – на 0,7%.