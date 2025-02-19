Инфляция в Казахстане ускорилась в январе до 8,9%

В январе годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,9% (в декабре 2024 года – 8,6%).

При этом рост месячной инфляции по стране составил в январе 1,1%, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 14 регионах, в 6 - осталась неизменной.

Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане.

Цены на продовольственные товары в январе выросли до 5,8% г/г (в декабре 2024 года – 5,5%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Жетысуской области (7,9%), минимальный – в Туркестанской области (3,3%).

Темп роста цен на непродовольственные товары в январе ускорился до 8,4% г/г (в декабре 2024 года – 8,3%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (13,1%), минимальное – в Павлодарской области (5,7%).

Цены на платные услуги в январе ускорили темп роста до 13,8% г/г (в декабре 2024 года – 13,3%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Астане (17,8%), значительно ниже – в Туркестанской области (9,3%).

Ранее заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства заявил о том, что повышение налогов может привести к дополнительной инфляции до 3%.