Годовая инфляция в Казахстане ускорилась в феврале до 9,4%

Инфляция в Казахстане в феврале 2025 года ускорилась, за год составила 9,4% (в январе 2025 года – 8,9%), за месяц – 1,5% (в предыдущем месяце – 1,1%).

По данным Бюро национальной статистики, цены на платные услуги за год выросли на 14,1% (в январе 2025 г. – 13,8%), непродовольственные товары – на 8,7% (в январе 2025 г. – 8,4%), продовольственные товары – на 6,5% (в январе 2025г. – 5,8%).

По сравнению с февралем прошлого года тарифы на холодную воду повысились на 70,7%, электроэнергию – на 21%, отопление центральное – на 18,2%, водоотведение – на 17,3%, горячую воду – на 14,5%, газ, вывоз мусора – на 11,1%.

Цены на услуги организации комплексного отдыха увеличились на 34%, связи – на 14,3%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 12,3%, услуги здравоохранения – на 11,8%, общественного питания – на 10,8%, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств – на 10,5%, в области отдыха и спортивных мероприятий – на 9,8%. Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 20%, воздушным пассажирским транспортом – на 12,5%, городским автобусом – на 10,5%. Оплата за аренду жилья повысилась на 16,5%.

Уровень цен на аудиовизуальное оборудование вырос на 42,3%, ювелирные изделия и часы – на 24,4%, легковые автомобили отечественной сборки новые – на 18,9%, ковры и другие покрытия для пола – на 13%, одежду и обувь – на 10,9%, мебель и предметы домашнего обихода – на 10,5%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 20,5%, дрова – на 14,8%.

Повышение цен отмечено на картофель на 62,1%, лук репчатый – на 27,3%, капусту – на 20,2%, минеральную и питьевую воду на 17%, кондитерские изделия – на 14,2%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 13%, прохладительные напитки – на 12,6%, рыбу переработанную и консервированную – на 12,5%, масло сливочное – на 12,2%, фруктовые и овощные соки – на 10,6%. Снижение же цен наблюдалось на крупу гречневую на 20,4%, морковь – на 6,6%, рис – на 5,7%, яйца – на 5,3%.

Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки, жилищные услуги, здравоохранение, одежда и обувь.

Услуги ЖКХ за год подорожали на 16,3%, а их вклад в инфляцию составил 1,9 %. В феврале 2025 года по сравнению с февралем прошлого года тарифы на аренду жилья стали выше на 16,5% и внесли вклад в 0,6 п.п., тарифы на холодную воду (на 70,7%), электроэнергию (на 21%) – по 0,3 п.п., обслуживание и ремонт жилых помещений (6,1%) – в 0,2 процентных пункта в годовую инфляцию.

За год цены на мясо и мясопродукты повысились на 6,2%, фрукты и овощи – на 9,3% и внесли основной вклад в инфляцию в 0,7 и 0,6 процентных пункта, соответственно. Удорожание молочных продуктов на 6,1% внесло вклад в 0,3 п.п., масла и жиров (на 10,5%), безалкогольных напитков (на 9,5%), хлебобулочных изделий и круп (на 2,8%) – по 0,2 процентных пунктов в годовую инфляцию.

В годовом выражении одежда подорожала на 10,6%, обувь – на 11,4% и внесли вклад в инфляцию в 0,7 и 0,4 процентных пунктов, соответственно.