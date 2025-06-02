Годовая инфляция в Казахстане в мае ускорилась до 11,3%

Инфляция в Казахстане в мае 2025 года составила 0,9%, замедлившись с 1,2% в апреле. Об этом сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

В годовом исчислении майская инфляция достигла 11,3%, ускорившись по сравнению с 10,7% в апреле.

Цены на платные услуги за год в мае выросли на 16% (в апреле 2025 г. - 15,7%), продовольственные товары подорожали на 9,6% (в апреле 2025 г. - 8,5%), непродовольственные товары - на 9% (в апреле 2025 г. - 8,9%).

Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 26,5%, городским автобусом - на 11,1%, воздушным пассажирским транспортом - на 10,5%, в такси - на 10%. Оплата за аренду жилья повысилась на 13,6%.

Повышение цен отмечено на лук репчатый на 76,3%, капусту - на 67,5%, картофель - на 66,9%, масло подсолнечное - на 23,8%, минеральную и питьевую воду - на 16,7%, говядину - на 15,3%, баранину - на 14,3%, кондитерские изделия - на 13,9%, прохладительные напитки - на 12,5%, масло сливочное - на 12,3%, рыбу и морепродукты, алкогольные напитки и табачные изделия - по 11,9%, изделия из мяса - на 11,7%, фруктовые и овощные соки - на 10,6%. Снижение же цен наблюдалось на крупу гречневую на 12%, рис - на 8,3%.

Аналитики, опрошенные агентством "Интерфакс-Казахстан", прогнозировали, что инфляция в республике по итогам мая в годовом исчислении ускорится до 10,8-11,5%. Наиболее точным оказался прогноз аналитика Freedom Finance Global Данияра Оразбаева, который ожидал годовую инфляцию по итогам мая на уровне 11,3%.

Нацбанк страны ожидает инфляцию по итогам 2025 года на уровне 10-12% и ставит своей целью ее стабилизацию вблизи 5% в среднесрочной перспективе.