Кризисы последних 5 лет обошлись экономике ФРГ в €735 млрд

Из-за пандемии коронавируса, войны в Украине и других геополитических потрясений за последние 5 лет экономика Германии потеряла €735 млрд. об этом говорится в исследовании Немецкого экономического института (IW) в Кельне.

"Коронавирус и Украина практически парализовали инвестиционную активность компаний. Это сократит наш производственный потенциал на долгие годы вперед. Германия переживает самый тяжелый экономический кризис с момента воссоединения", - отметил экономический директор IW Михаэль Гремлинг.

Задачей следующего немецкого правительства станет устранение этого отставания, например, за счет финансовых стимулов, более дешевой энергии и сокращения бюрократии.

Накануне представители ХДС/ХСС и СДПГ, потенциальные партнеры по правящей коалиции в бундестаге, в рамках переговоров согласовали ряд будущих экономических реформ. Среди прочего они договорились ослабить "долговой тормоз", который ограничивает заимствования правительства из госбюджета. Дополнительные деньги будут направлены на оборону и в спецфонд для ремонта инфраструктуры.