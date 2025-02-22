Китайская компания запустила первую в Узбекистане цифровую электроподстанцию

Китайская компания Shanghai Electric ввела в эксплуатацию первую в Узбекистане цифровую подстанцию «Зафарабад» напряжением 220 кВ. Объект располагается в Джизакской области, пишет сайт PR Newswire со ссылкой на пресс-службу корпорации из КНР.

Основная задача подстанции, занимающей площадь около 75 тысяч квадратных метров, значительно улучшить электроснабжение Джизакской области и соседних регионов. Мощность «Зафарабада» составит 400 мегаватт, что позволит удвоить поставки ресурсов населению и предприятиям. За счет этого будет решена проблема обогрева домов, с которой местные жители сталкиваются зимой в связи с дефицитом природного газа и электроэнергии. Им теперь не придется использовать традиционные устаревшие печи и импровизированные методы отопления.

Цифровая подстанция оснащена двумя автотрансформаторами мощностью 250 МВт, которые снизят напряжение в сети с 220 кВ до 110 кВ для более грамотного распределения нагрузки. Но ключевой особенностью проекта является наличие полностью автоматизированной системы управления, значительно повышающей эффективность и безопасность работы объекта.

Кроме того, на «Зафарабаде» установлены передовые системы мониторинга и сбора данных, фактически исключающие вмешательство персонала. Например, при возникновении аварии на подстанции агрегат быстро обнаружит неисправность и отрегулирует нагрузку на сеть для предотвращения сбоев в подаче электричества.

Проект по возведению первой в республике цифровой подстанции стартовал в 2021 году. Его финансирование производилось за счет средств Азиатского банка развития. Тогда же уточнялось, что по итогам тендерных торгов контракт на строительство объекта по принципу «под ключ» получила китайская компания Shanghai Electric.