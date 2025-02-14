Минэкономики Беларуси похвасталось реализацией в 2024 году 44 проектов в рамках районных инициатив

В 2024 году в Беларуси реализовано 44 проекта инициативы «Один район – один проект». Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Согласно информации, перечень инвестпроектов этой программы на конец прошлого года насчитывал 208 инициатив, по результатам реализации которых планируется создание более 10 тыс. новых рабочих мест.

За 2021-2024 годы уже воплощено в жизнь 70 «историй успеха», создано 3,2 тыс. новых рабочих мест.

ТОП-3 по объемам привлеченного капитала возглавляют проекты ООО «Минский городской технопарк», ОАО «Солигорская птицефабрика» и ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий».