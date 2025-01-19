ХАМАС передал Израилю список заложников, которых освободят в воскресенье

Движение ХАМАС через посредников передало имена трех заложниц, которых планируется освободить в воскресенье в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом представитель израильских властей сообщил телерадиовещателю Kan.

The Times of Israel со ссылкой на заявление ХАМАС приводит имена заложников: это Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер.

Израильская сторона сообщала, что власти страны не будут выполнять условия соглашения о перемирии, пока не получат имена всех заложников, которых в воскресенье должен освободить ХАМАС.

В свою очередь движение объяснило техническими причинами задержку с передачей списка Израилю.