Израиль получил от ХАМАС список заложников для освобождения в субботу

Израильская сторона получила от палестинского движения ХАМАС список заложников, которых планируется освободить в субботу. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно информации, список передал руководителю израильской спецслужбы Моссад Давиду Барнеа премьер-министр выступающего посредником Катара Мухаммед бин Абдуррахман Аль Тани.

Газета отмечает, что сначала израильтяне проверят этот список, свяжутся с родными заложников и лишь затем опубликуют его. В то же время, уже известно, что один из освобождаемых имеет двойное гражданство - Израиля и США.

Израильская сторона также заверила, что передача заложников в итоге состоится, несмотря на инциденты, которыми сопровождалась аналогичная акция накануне, после чего Израиль приостановил освобождение из тюрем заключенных палестинцев. В то же время израильтяне получили неоднократные заверения от ХАМАС, что подобных инцидентов больше не произойдет.

Управление тюрем Израиля накануне получило от властей страны предписание приостановить освобождение палестинских заключенных, которое должно было пройти в четверг в рамках обмена с группировкой ХАМАС.

Их должны были отпустить в ответ на освобождаемых ХАМАС заложников. Приказ пришел, когда 110 заключенных уже находились в автобусах.

Ранее в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике то, как был организован процесс возвращения семи израильских заложников в Хан-Юнисе, указав на неподобающее обращение с ними.