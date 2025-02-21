Израиль получил списки заложников, которых ХАМАС обещает освободить в субботу

Власти Израиля получили списки заложников, которых палестинское движение ХАМАС намерено освободить в субботу. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Мы проинформировали семьи заложников, включенных в список, и обращаемся к людям воздержаться от распространения слухов и неофициальной информации", - приводит издание выдержку из коммюнике канцелярии премьер-министра Израиля.

В свою очередь палестинский Комитет по делам заключенных проинформировал, что Израиль выпустит на свободу 602 палестинских узника израильских тюрем.