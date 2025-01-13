В Беларуси овощи в декабре подорожали на 18,9%, услуги ж/д транспорта на – 4,8%

В Беларуси цены на овощи в декабре 2024 года подскочили по сравнению с ноябрем на 18,9%, услуги железнодорожного транспорта подорожали на 4,8%. Об этом свидетельствуют данные Белстата.

Согласно статистике, фрукты в декабре стали дороже на 3,9%, масло растительное - на 3,2%, рыба и рыбопродукты – на 1,9%. При этом молоко в декабре подешевело на 0,9%.

Что касается промтоваров, то цены на бытовые электротовары в декабре по сравнению с ноябрем увеличились на 1,1%, печатные издания - на 0,7%, а вот на обувь снизились на 4,7%, в том числе на синтетические моющие средства – на 2,4%, обои – на 1%.

В декабре 2024 года услуги банков подорожали по сравнению с предыдущим месяцем на 3%, бытовые услуги – на 2%. В то же время цены на услуги международного туризма снизились на 3,9%, сотовой подвижной электросвязи – на 2,8%.

Как сообщалось, годовой рост на продовольственные товары в декабре 2024 года составил 6,5%, на непродовольственные товары – 3,4%, услуги – 5%.