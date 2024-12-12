Цены на промтовары в Беларуси с начала года увеличились на 6,1%, сельхозпродукцию – на 9,2%

Индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре 2024 г. по сравнению с октябрем 2024 г. составил 100,4%, с декабрем 2023 г. – 106,1%.

Как сообщает Белстат, в том числе на инвестиционные товары – 100,5% и 104,5% соответственно, промежуточные товары – 100,3% и 106,8%, потребительские товары – 100,5% и 105,4% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2024 г. по сравнению с октябрем 2024 г. составил 102,5%, с декабрем 2023 г. – 109,2%, в том числе в растениеводстве – 101,9% и 104,9% соответственно, животноводстве – 102,6% и 110,3% соответственно.

Индекс цен в строительстве в ноябре 2024 г. по сравнению с октябрем 2024 г. составил 101,6%, с декабрем 2023 г. – 110,2%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,8% и 114,7% соответственно, машины и оборудование – 101,7% и 102,4%, прочие работы и затраты – 100,3% и 115,7% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в ноябре 2024 г. по сравнению с октябрем 2024 г. составил 99,3%, с декабрем 2023 г. – 106%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ноябре 2024 г. по сравнению с октябрем 2024 г. составил 100%, с декабрем 2023 г. – 101,6%.