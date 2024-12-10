В Беларуси годовая инфляция в ноябре составила 5,5%

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2024 г. по сравнению с октябрем 2024 г. составил 100,3%, с декабрем 2023 г. – 104,6%.

Как сообщает Белстат, в ноябре 2024 года цены увеличились по сравнению с ноябрем 2023 года на 5,5%. За январь-ноябрь текущего года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 5,8%.

Продовольственные товары в ноябре 2024 г. подорожали по сравнению с октябрем на 0,7%, с декабрем 2023 г. – на 5,1%. При этом годовой рост цен в ноябре составил 6,7%. За январь-ноябрь 2024 года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 6,6%.

Цены на непродовольственные товары в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 0,1%, с начала года – выросли на 3,6%. Годовой рост цен в ноябре 2024 года к уровню ноября 2023 года составил 3,7%. За январь-ноябрь текущего года цены увеличились на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Цены на услуги в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем подросли на 0,1%, с декабрем 2023 года – на 5%. Годовой рост цен в ноябре 2024 года составил 5,8%. За январь-ноябрь текущего года цены выросли по сравнению с январем-ноябрем 2023 года на 6,5%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре 2024 г. по сравнению с октябрем 2024 г. составил 100,4%, с декабрем 2023 г. – 105,2%.