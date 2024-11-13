В Беларуси годовая инфляция в октябре составила 5,9%

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2024 г. по сравнению с сентябрем 2024 г. составил 100,5%, с декабрем 2023 г. – 104,3%.

Как сообщает Белстат, в октябре 2024 года цены увеличились по сравнению с сентябрем 2023 года на 5,9%. За январь-октябрь текущего года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 5,8%.

Продовольственные товары в октябре 2024 г. подорожали по сравнению с сентябрем на 0,7%, с декабрем 2023 г. – на 4,4%. При этом годовой рост цен в октябре составил 7,2%. За январь-октябрь 2024 года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 6,6%.

Цены на непродовольственные товары в октябре подросли по сравнению с сентябрем на 0,3%, с начала года - на 3,6%. Годовой рост цен в октябре 2024 года к уровню октября 2023 года составил 4,1%. За январь-октябрь текущего года цены увеличились на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Цены на услуги в октябре 2024 года по сравнению с сентябрем увеличились на 0,3%, с декабрем 2023 года – на 4,8%. Годовой рост цен в октябре 2024 года составил 6%. За январь-октябрь текущего года цены выросли по сравнению с январем-октябрем 2023 года на 6,6%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2024 г. по сравнению с сентябрем 2024 г. составил 100,6%, с декабрем 2023 г. – 104,8%.