В Беларуси годовая инфляция в сентябре составила 6,0%

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2024 г. по сравнению с августом 2024 г. составил 100,4%, с декабрем 2023 г. – 103,8%.

Как сообщает Белстат, годовая инфляция (сентябрь 2024 г. по сравнению с сентябрем 2023 г.) составила 6,0%.

Продовольственные товары за год подорожали на 7,5%, непродовольственные - на 4,2%.

Услуги стали дороже за год на 5,6%.

В частности, в сентябре текущего года по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года фрукты подорожали на 4,0%, растительное масло – на 1,9%, крупа и бобовые – на 1,2%, обувь – на 2,9%, мебель – на 0,7%, бытовые электротовары – на 0,6%.

Кроме того, тарифы на туристические услуги увеличились на 5,2%, услуги культуры – на 2,9% и образования – на 2,0%.

При этом цены на овощи снизились на 3,3%, телевизоры – на 0,3%. Услуги дошкольных учреждений подешевели на 8,5%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2024 г. по сравнению с августом 2024 г. составил 100,6%, с декабрем 2023 г. – 104,2%.