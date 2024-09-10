Последнее обновление: 10.09.2024 17:53

В Минске годовой рост цен на продтовары в августе ускорился до 7%

Продовольственные товары в Минске в августе 2024 г. по сравнению с июлем 2024 г. снизились на 0,1%, по сравнению с декабрем 2023 года выросли на 2,5%.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года цены на продтовары увеличились на 7%. За январь-август текущего года рост цен составил 6,4% к уровню января-августа 2023 года.

Непродовольственные товары в августе 2024 года подорожали по сравнению с июлем на 0,1%, с начала года - на 3,5%. Годовой рост в августе составил 4,8% (к уровню августа 2023 года). За январь-август 2024 года рост цен на непродовольственные товары ускорился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9%.

Цены на услуги в августе 2024 года выросли по сравнению с июлем на 0,1%, с декабрем 2023 года – на 4,2%. В августе 2024 года к уровню августа 2023 года рост цен составил 6,1%. За январь-август текущего года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1%.

Ранее по теме


<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование