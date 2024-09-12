Цены на промпродукцию в Беларуси с начала года выросли на 5,8%

Индекс цен производителей промышленной продукции в августе 2024 г. по сравнению с июлем 2024 г. составил 100,2%, с декабрем 2023 г. – 105,8%, из него на инвестиционные товары – 100,1% и 103,8% соответственно, промежуточные товары – 99,8% и 106,6%, потребительские товары – 101,1% и 104,8% соответственно.

Как сообщает Белстат, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в августе 2024 г. по сравнению с июлем 2024 г. составил 100,6%, с декабрем 2023 г. – 104%, в том числе в растениеводстве – 98,4% и 96,7% соответственно, животноводстве – 101,2% и 105,9% соответственно.

Индекс цен в строительстве в августе 2024 г. по сравнению с июлем 2024 г. составил 101,1%, с декабрем 2023 г. – 108,4%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,2% и 111,9% соответственно, машины и оборудование – 99,8% и 101,6%, прочие работы и затраты – 101,5% и 114,4% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в августе 2024 г. по сравнению с июлем 2024 г. составил 100,4%, с декабрем 2023 г. – 106,8%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в августе 2024 г. по сравнению с июлем 2024 г. составил 101%, с декабрем 2023 г. – 101,6%.