В Беларуси годовая инфляция в декабре составила 5,2%

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2024 г. по сравнению с ноябрем 2024 г. составил 100,6%, с декабрем 2023 г. – 105,2%.

Как сообщает Белстат, за январь-декабрь 2024 г. рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 5,7%.

Продовольственные товары в декабре 2024 г. подорожали по сравнению с ноябрем на 1,4%. При этом годовой рост цен в декабре составил 6,5%. За январь-декабрь 2024 года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 6,6%.

Цены на непродовольственные товары в декабре снизились по сравнению с ноябрем на 0,2%. Годовой рост цен в декабре 2024 года к уровню декабря 2023 года составил 3,4%. За январь-декабрь 2024 года цены увеличились на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Цены на услуги в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем подросли на 0,4%, с декабрем 2023 года – на 5%. За январь-декабрь 2024 года цены выросли по сравнению с январем-декабрем 2023 года на 6,4%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2024 г. по сравнению с ноябрем 2024 г. составил 100,3%, с декабрем 2023 г. – 105,5%.