Последнее обновление: 14.01.2025 16:12

В Минске цены на овощи в декабре выросли на 8,6%, услуги ж/д транспорта подорожали на 11,2%

В Минске цены на овощи в декабре 2024 года выросли по сравнению с ноябрем 2024 года на 16,4%, услуги железнодорожного транспорта международного сообщения подорожали на 14%. Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления столицы.

Согласно информации, масло растительное за декабрь подорожало на 4,6%, фрукты – на 3%. При этом макаронные изделия в декабре подешевели на 1,7%.

Что касается промтоваров, то цены на печатные издания в декабре по сравнению с ноябрем 2024 года подросли на 1,7%, а вот на обувь снизились на 4,2%, в том числе на синтетические моющие средства – на 3,8%, письменные товары и канцелярские принадлежности – на 1%.

В декабре 2024 года услуги банков по сравнению с предыдущим месяцем подорожали на 4,9%, бытовые услуги – на 3,2%. В то же время услуги сотовой подвижной электросвязи стали дешевле на 2,7%.

Как сообщалось, годовой рост на продовольственные товары в декабре 2024 года составил 6,3%, на непродовольственные товары – 4,3%, услуги – 5,1%.

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