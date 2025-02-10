Годовая инфляция в Беларуси в январе составила 5,2%

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2025 г. по сравнению с декабрем 2024 г. составил 100,7%.

Как сообщает Белстат, за январь 2025 г. рост цен по сравнению с январем 2024 года составил 5,2%.

Продовольственные товары в январе 2025 г. подорожали по сравнению с декабрем на 1%. При этом годовой рост цен в январе составил 6,5%.

Цены на непродовольственные товары в январе подросли по сравнению с декабрем на 0,5%. Годовой рост цен в январе 2025 года составил 3,3%.

Цены на услуги в январе 2025 года по сравнению с декабрем подросли на 0,4%, с январем 2024 года – на 5,2%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2025 г. по сравнению с декабрем 2024 г. составил 100,6%.