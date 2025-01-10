Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу повышаются

Цены на нефть эталонных марок повышаются в пятницу и могут завершить в плюсе третью неделю подряд.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $77,3 за баррель, что на $0,38 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,76 до $76,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,38 до $74,3 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,6 (0,8%), до $73,92 за баррель.