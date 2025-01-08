Цены на нефть продолжают повышаться днем в среду

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться днем в среду.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:10 составляет $77,2 за баррель, что на $0,15 больше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,33 до $74,58 за баррель.

Накануне как Brent, так и WTI завершили сессию на максимумах с середины октября. Повышению цен способствовали, в частности, сигналы роста спроса на энергоносители в США из-за холодов.