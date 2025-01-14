Цены на нефть остаются возле 4-месячных максимумов на фоне антироссийских санкций

Цены на нефть снизились во вторник, но остаются близкими к четырехмесячным максимумам, поскольку основное внимание рынка сосредоточено на влиянии новых санкций США в отношении российской нефти. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 28 центов до $80,73 за баррель, тогда как американская WTI (West Texas Intermediate) упала на 18 центов до $78,64 за баррель.

В понедельник цены выросли на 2% после того, как в пятницу Министерство финансов США объявило о санкциях против Gazprom Neft и Surgutneftegas, а также против 183 судов российского "теневого флота".

"Заголовки, связанные с санкциями против российской нефти, были доминирующим фактором для изменения цен на нефть в течение прошлой недели. В сочетании с крепкими экономическими данными США это создало динамику роста из-за более жесткого баланса спроса и предложения", - отметил стратег рынка IG Еп Джун Ронг.

"Сегодня мы видим небольшое ослабление цен. Поскольку цены выросли почти на 10% с начала года, это способствует фиксации прибыли перед рисками, связанными с ожидаемыми данными по инфляции в США", - добавил он.

Позже в течение дня будет опубликован индекс цен производителей США (PPI), а данные об индексе потребительских цен (CPI) станут доступными в среду.

Данные за среду имеют большое значение: любое повышение базовой инфляции больше прогнозируемых 0,2% может затруднить дальнейшее снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году. Снижение процентных ставок обычно стимулирует экономический рост, что, в свою очередь, может повысить спрос на нефть.

"Последний рост до трехмесячного максимума свидетельствует об улучшении настроений на рынке, но, несмотря на ослабление общего медвежьего давления, нужен более сильный катализатор для устойчивого широкого роста", - добавил Еп.

Хотя аналитики ожидают существенного влияния новых санкций на объемы поставок российской нефти, реальное физическое влияние может быть меньше.