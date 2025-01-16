Цены на нефть выросли на фоне сокращения запасов в США

Цены на нефть выросли в течение второй сессии в четверг, 16 января, поддержанные беспокойством относительно предложения на фоне санкций США против России и большим, чем прогнозировалось, сокращением запасов сырой нефти в США. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 25 центов до $82,28 за баррель после увеличения на 2,6% на предыдущей сессии до самого высокого уровня с 26 июля прошлого года.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate подорожали на 28 центов до $80,32 за баррель после роста в среду на 3,3% до максимума с 19 июля.

Запасы сырой нефти в США сократились на прошлой неделе до минимума с апреля 2022 года из-за роста экспорта и падения импорта, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA).

Снижение в 2 миллиона баррелей превысило падение в 992 тыс. баррелей, которое ожидали аналитики.

Это сокращение ухудшило прогнозы глобальных поставок после введенных США более широких санкций против российских производителей нефти и танкеров. Новые санкции США заставили ведущих клиентов Москвы искать замену по всему миру, и тарифы на доставку также выросли.

Администрация Байдена в среду ввела сотни дополнительных санкций, нацеленных на российскую военно-промышленную базу и схемы уклонения от уплаты налогов.

Тем временем Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, которые коллективно сокращали добычу в течение последних двух лет, вероятно, будут осторожны в отношении увеличения предложения, несмотря на недавний рост цен, сказал основатель Commodity Context Рори Джонстон.

Ограничив доходы от нефти, Израиль и ХАМАС договорились о прекращении боевых действий в Газе и обмене израильских заложников на палестинских заключенных.

Кроме того, мировой спрос на нефть вырос на 1,2 миллиона баррелей в сутки за первые две недели 2025 года по сравнению с тем же периодом годом ранее, что несколько ниже ожиданий, пишут аналитики JPMorgan в записке.

Аналитики ожидают, что в ближайшие недели спрос на нефть вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении из-за активизации путешествий в Индии, где проходит огромный фестиваль, а также поездки на празднование лунного Нового года в Китае на конец января.

Некоторые инвесторы также ожидают потенциального снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США до конца года после данных об ослаблении базовой инфляции в США, что может поддержать экономическую деятельность и потребление энергии.