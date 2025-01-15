Цены на нефть в мире растут на фоне неопределенности относительно санкций

Цены на нефть выросли в среду, компенсировав потери предыдущего дня, поскольку внимание вновь было сосредоточено на потенциальных перебоях в поставках из-за санкций в отношении российских танкеров, хотя рост был ограничен, поскольку рынок ожидал большей ясности относительно их влияния. Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 51 цент до $80,43 за баррель после падения на 1,4% на предыдущей сессии. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 64 цента до $78,14 за баррель после падения на 1,6%.

Цены упали во вторник после того, как Управление энергетической информации США спрогнозировало, что нефть окажется под давлением в течение следующих двух лет, поскольку предложение будет опережать спрос.

Определенную поддержку рынку в среду также оказало сокращение запасов сырой нефти в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, о чем сообщил Американский институт нефти.

По прогнозу, цены на нефть марки Brent упадут на 8% до $74 за баррель в 2025 году, а затем еще больше снизятся до $66 за баррель в 2026 году, тогда как цена на нефть марки WTI составит $70 в 2025 году и упадет до $62 в следующем году.