Цены на нефть эталонных марок днем во вторник продолжают дешеветь

Нефтяные цены продолжают снижение днем, отступая с достигнутых накануне пятимесячных максимумов.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 понизились на $0,33 до $80,68 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,29 до $78,53 за баррель.

Нефть марки Brent завершила предыдущую сессию ростом на 1,6%, до максимума с 26 августа, WTI - подъемом на 2,9%, до самой высокой отметки с 12 августа.