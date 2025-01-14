Последнее обновление: 14.01.2025 16:12

Цены на нефть эталонных марок днем во вторник продолжают дешеветь

Нефтяные цены продолжают снижение днем, отступая с достигнутых накануне пятимесячных максимумов.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 понизились на $0,33 до $80,68 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,29 до $78,53 за баррель.

Нефть марки Brent завершила предыдущую сессию ростом на 1,6%, до максимума с 26 августа, WTI - подъемом на 2,9%, до самой высокой отметки с 12 августа.

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