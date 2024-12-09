Последнее обновление: 09.12.2024 17:13

Годовые продажи автомобилей в Китае в ноябре выросли на 16,5%

Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в ноябре 2024 года выросли по сравнению с ноябрем прошлого года на 16,5% до 2,423 млн. Об этом говорится в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Относительно октября они увеличились на 7,1%.

Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) взлетела на 50,5% г/г и достигла рекордных 1,268 млн. По сравнению с октябрем показатель повысился на 5,9%.

На долю NEV в прошлом месяце приходилось 52,3% новых автомобилей против 40,4% в ноябре 2023 года. Показатель превышает отметку 50% по итогам четвертого месяца подряд, отмечает CPCA.

В январе-ноябре 2024 года продажи легковых автомобилей в КНР выросли на 4,4% относительно аналогичного периода годом ранее.

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