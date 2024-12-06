СК Беларуси начал заочное производство по делу основателей зарубежных фондов

Следственный комитет Беларуси начал специальное производство по делу в отношении находящихся за рубежом основателей инициатив BYSOL и BY_help.

Как сообщил СК, Андрей Стрижак и Алексей Леончик обвиняются по 17 статьям Уголовного кодекса.

В частности, их обвиняют в "пропаганде терроризма, финансировании террористической деятельности, создании экстремистского формирования, вербовке для участия в вооруженном конфликте на территории иностранного государства и ряде других преступлений".

"Указанные преступления совершены в составе организованной группы", - говорится в сообщении СК.

Стрижаку и Леончику предлагают явиться в управление СК по Гомельской области.

Как известно, инициативы BYSOL и BY_help в Беларуси признаны "экстремистскими формированиями", их деятельность в республике запрещена.