Последнее обновление: 06.12.2024 16:59

СК Беларуси начал заочное производство по делу основателей зарубежных фондов

Следственный комитет Беларуси начал специальное производство по делу в отношении находящихся за рубежом основателей инициатив BYSOL и BY_help.

Как сообщил СК, Андрей Стрижак и Алексей Леончик обвиняются по 17 статьям Уголовного кодекса.

В частности, их обвиняют в "пропаганде терроризма, финансировании террористической деятельности, создании экстремистского формирования, вербовке для участия в вооруженном конфликте на территории иностранного государства и ряде других преступлений".

"Указанные преступления совершены в составе организованной группы", - говорится в сообщении СК.

Стрижаку и Леончику предлагают явиться в управление СК по Гомельской области.

Как известно, инициативы BYSOL и BY_help в Беларуси признаны "экстремистскими формированиями", их деятельность в республике запрещена.

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