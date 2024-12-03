Руководителям минского стартап-хаба Imaguru огласили приговор. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно информации, двоих фигурантов дела судили заочно, так как они находятся за границей.

Татьяну Маринич и Анастасию Хоменкову, а также Евгения Пугача обвиняли в "преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности и экстремистской направленности".

Создательниц Imaguru Маринич и Хоменкову, которые находятся за границей, суд признал виновными в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК); заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК); участии в экстремистском формировании (ч. 3 ст. 361−1 УК); злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424 УУК); умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, группой лиц (ч. 3 ст. 130 УК); призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь (ч. 3 ст. 361 УК); дискредитации Беларуси (ст. 369−1 УК).

По совокупности преступлений им заочно назначили лишение свободы на срок 12 и 11 лет соответственно. Кроме того, их обязали выплатить штраф в размере 7000 базовых величин (280 тысяч рублей). Обвиняемым также запретили на пять лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Директор Imaguru Евгений Пугач, который удерживается под стражей с июля 2023 года, был признан виновным в призывах к санкциям (ч. 3 ст. 361 УК) и уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК).

"По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 базовых величин (20 тысяч рублей) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.