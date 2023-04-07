Последнее обновление: 07.04.2023 16:27

Валерию Цепкало заочно дали 17 лет в колонии усиленного режима

Валерия Цепкало приговорили к 17 годам усиленного режима, заочно. Об этом сообщают официальные СМИ.

Его признали виновным по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе "за получение взятки в виде денежных средств и иных материальных выгод для себя и своих близких в особо крупном размере".

Помимо основного наказания, он лишается права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Также утверждается, что Цепкало, "будучи директором Администрации Парка высоких технологий, получил 151 715 евро за выбор в качестве генерального подрядчика строительства возглавляемого им объекта некоего хозяйствующего субъекта и заключение соответствующего договора. По его указанию деньги были переведены на банковский счет подконтрольной ему компании, расположенной на Кипре".

Суд постановил взыскать с него в адрес ПВТ "незаконно полученные средства" — более 20 тысяч рублей.

Прокурор просил для Цепкало 19 лет лишения свободы.

Дело рассматривал Минский областной суд с 1 марта, судья - Сергей Епихов.

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