В Беларуси создадут орган самоуправления риэлтеров

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва 4 декабря приняли в первом чтении законопроект «О риэлтерской деятельности».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, законопроект направлен на комплексное регулирование риэлтерской деятельности на уровне закона.

Среди основных новаций:

создание органа самоуправления риэлтеров — Палаты риэлтеров. Данная структура наделяется функциями по упорядочению деятельности профессионального сообщества риэлтеров (методическое руководство; защита интересов ее членов; участие в подготовке проектов нормативных правовых актов; принятие мер по соблюдению риэлтерами законодательства и др.);

упразднение института агентов по операциям с недвижимостью. Правом оказания риэлтерских услуг будут обладать только риэлтеры, являющиеся членами Палаты риэлтеров и имеющие свидетельство, выданное Министерством юстиции по результатам сдачи экзамена;

отмену требования о наличии у претендента на получение свидетельства об аттестации риэлтера профильного образования, что позволит получить доступ к профессии более широкому кругу лиц. При этом вводится обязательное прохождение претендентом обучающих курсов в сфере недвижимости;

осуществление периодической аттестации риэлтеров. Цель — определение уровня профессиональной подготовки риэлтеров, их правовой культуры, оценка деловых и личностных качеств;

расширение полномочий риэлтерской организации по получению необходимой для оказания риэлтерских услуг информации (об объектах недвижимого имущества, о правах на них, сторонах сделки, а также о лицах, ранее проживавших в жилых помещениях, в отношении которых оказываются риэлтерские услуги и др.) в целях повышения уровня защищенности имущественных интересов потребителей.